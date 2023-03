Licata, incidente con la moto: grave quarantenne

Necessario l'intervento dell'elisoccorso

Sbalzato dalla motocicletta sulla quale stava percorrendo le strade del quartiere Mollarella di Licata, finisce per sbattere violentemente sul selciato. E’ ciò che è successo la scorsa sera ad un 40enne, rimasto ferito gravemente e trasportato d’urgenza a bordo dell’elisoccorso presso ‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La decisione dopo dopo che, alla vista delle gravi ferite riportate, si è considerato poco consigliabile farlo salire su di un’ambulanza. Nonostante le condizioni critiche il centauro non dovrebbe essere in pericolo di vita.