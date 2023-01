La lite tra genitori e figlio e gli spari: momenti di paura, indaga la polizia

Si indaga sulla lite familiare, registrata lo scorso sabato sera nei pressi di un ristorante di Siracusa.

Drammatica lite familiare a Siracusa, dove ieri sera sarebbero partiti dei colpi d’arma da fuoco. Sono stati momenti di paura ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o ucciso.

Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Siracusa, intervenuta sul posto dopo la segnalazione di alcuni residenti e di alcuni clienti di un vicino ristorante.

Lite familiare a Siracusa, la prima ricostruzione

L’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un ristorante in via Lido Sacramento. Secondo una prima ricostruzione, un acceso litigio tra una coppia di genitori e il loro figlio avrebbe avuto una svolta violenta quando qualcuno – al momento non è chiaro chi tra i litiganti – ha estratto un’arma esplodendo alcuni colpi.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini di rito per chiarire la dinamica della strana vicenda.

