Litiga con il marito prende auto e scompare: apprensione per donna 43enne

Avrebbe preso l’auto di famiglia per andare via senza lasciare tracce, tutto a seguito di un litigio con il marito. Sono ore di ansia per Magdalena Wojcik, la 43enne di origine polacca la cui scomparsa è stata denunciata dallo stesso compagno, preoccupato dal protrarsi della sua assenza. La donna, residente a Portogruaro, è attualmente ricercata su disposizione della procura di Venezia; gli investigatori stanno ascoltando amici e parenti della donna, ma senza elementi utili alle indagini.

Indagini in fase di stallo

Due importanti effetti personali, il suo portafoglio ed il cellulare, che potrebbero permetterne la geolocalizzazione sono in casa. I militari dell’Arma hanno visionato invano le telecamere del sistema di sorveglianza comunale con la speranza di rintracciare l’auto. Nulla da fare neanche dopo avere sentito le amiche di Magdalena, ignare di quanto successo.