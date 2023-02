Le indagini di Lolita Lobosco 2: le anticipazioni della quinta puntata “Caccia al mostro”

Domenica 5 febbraio 2023 alle ore 21:25 su Rai Uno va in onda una nuova puntata della seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco.

Le vicende lavorative e personali del vicequestore di Polizia di Bari interpretato da Luisa Ranieri continuano a conquistare i telespettatori.

I modi di indagare e la personalità della protagonista coinvolgono e incuriosiscono fino a tenere incollati allo schermo il pubblico di Rai Uno.

Nell’ultima puntata trasmessa, Lolita Lobosco ha litigato pesantemente con il fidanzato Danilo e si è avvicinata ad Angelo, l’amore storico, con il quale adesso ricorda i vecchi tempi e prova a costruire le basi per un rapporto d’amicizia. Sul fronte lavoro, se sa ben districarsi per i vari casi delittuosi, non può dirsi lo stesso per le indagini sull’assassinio del padre. C’è sempre un tassello mancante nelle ricostruzioni.

Le anticipazioni della quinta puntata “Caccia al mostro”

In “Caccia al Mostro”, titolo della nuova puntata del 5 febbraio, il risveglio ha l’amaro in bocca per il vicequestore di Polizia. Alla periferia di Bari, una giovane donna è stata seviziata e uccisa. Ben presto si scoprirà che si tratta di una delle ballerine di un locale notturno.

Cominciano le indagini. Grazie alla memoria di Forte, Lolita risale ad un omicidio precedente simile per determinate caratteristiche a quello attuale.

Scavando nel passato, si rende conto che si occupò del caso Marietta, la sua migliore amica, nonché Pubblico Ministero. Tra l’altro caso che rimase irrisolto visto che non riuscì a dare un volto e un nome e un cognome al feroce assassino. Sarà il vicequestore di Polizia a risolvere il mistero non senza la messa in repentaglio della sua vita.

Dal punto di vista sentimentale, invece, Lolita ritrova Danilo. Dopo la furiosa litigata, i due riescono a confrontarsi e a parlarsi con chiarezza e trasparenza. Intanto Angelo si sta dimostrando sensibile e maturo e sta facendosi spazio nel cuore di Lolita che, nel frattempo, si è fermata nella ricerca dell’assassino del padre.

È possibile vedere la seconda stagione de Le indagini di Lolita Lobosco sia su Rai Uno sia in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili le puntate della precedente stagione.

Sandy Sciuto