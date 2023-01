Quella figlia che rinnega il boss Messina Denaro, chi è Lorenza Alagna

Una figlia mai conosciuta eppure ricordata nei diari di Matteo Messina Denaro, chi è Lorenza Alagna.

Lorenza Alagna è una dei due figli di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato lo scorso lunedì 16 gennaio a Palermo. Di lei, che pure non ha mai accettato la figura del padre, si sanno tante cose e pare che il boss ne parlasse anche nei suoi diari.

Del secondo figlio, invece, si sa poco: sembra che si chiami Francesco e che sia piuttosto giovane (nato tra il 2004 e il 2005).

Chi è Lorenza Alagna, figlia di Matteo Messina Denaro

Figlia di Francesca Alagna, una delle compagne del boss Messina Denaro durante la latitanza, Lorenza è nata il 17 dicembre 1996. Oggi è una ragazza come tante, con un compagno e un figlio, nonostante debba purtroppo convivere con l’ombra pesante di un padre accusato delle più atroci stragi di mafia mai registrate in Sicilia.

Durante l’infanzia ha vissuto in casa della nonna, poi ha scelto di andare via e prendere il cognome della madre. Un tentativo di liberarsi di una parentela pesante e mai accettata. Anche oggi, a pochi giorni dall’arresto di quel padre forse mai conosciuto, Lorenza sembra volersi tenere lontana dalle telecamere e chiudere finalmente una faccenda che sicuramente non è né semplice né gradevole gestire. “Non voglio saperne niente”, avrebbe detto ai cronisti che l’hanno raggiunta dopo il clamoroso arresto dell’ultimo padrino della Vecchia Cupola.

Il rapporto con il padre

Sembra che Messina Denaro non abbia mai incontrato la figlia. Il boss ne avrebbe parlato in diari, lettere e intercettazioni. Pare che si chiedesse il motivo della rabbia della figlia nei suoi confronti: “Perché non vuole vedermi?”, scriveva soprattutto negli ultimi giorni della latitanza.

Immagine di repertorio