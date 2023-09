L’oroscopo del giorno di sabato 30 settembre: ecco i segni fortunati del weekend

Amore, lavoro, fortuna e soldi: l'oroscopo del giorno per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, sabato 30 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Per ottenere il successo sperato in campo professionale dovete puntare sull’entusiasmo che in questo momento non vi fa certo difetto e sulla simpatia che sapete suscitare negli altri: saranno le qualità che vi consentiranno di avere successo e di raddrizzare situazioni fino a oggi traballanti. Vita di coppia romantica e piacevole. Incontri da non prendere sottogamba.

Toro

La Luna vi ignora, ma in compenso Giove nel segno tifa per voi. Prima di passare all’azione, non dovrete stancarvi di pianificare, organizzare, rivedere ed eventualmente correggere ogni dettaglio! Con un pizzico di diplomazia riuscirete ad ottenere le cose più improbabili; non è facile per voi, ma potete provarci. Chiarite ciò che non va con la persona amata o con un amico.

Gemelli

Mercurio, in aspetto a voi dissonante, complica la vostra gestione delle finanze. Non siete molto abili nel tenere sotto controllo i conti e potreste incappare in qualche multa o sanzione dovuta ad un ritardo nei pagamenti. Forse sarebbe il caso di chiedere aiuto a qualcuno più esperto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata nervosa e movimentata. Se una situazione è diventata pesante e non è più dilazionabile un intervento è necessario tagliare i ponti, ricordatevi di agire con diplomazia: ne verrete fuori senza perdite e tornerete finalmente alla normalità. Gli occhi patiscono la luce violenta, l’inquinamento, le maratone davanti al pc. Calmateli con impacchi alla camomilla.

Leone

Se avete qualcosa di serio da dire a qualcuno fatelo adesso. Non rimandate. La Luna, in aspetto armonico nel segno dell’Ariete, e Marte amico saranno il vostro punto di forza. Oggi sarete infatti lucidi e determinati, pronti a far valere le vostre opinioni.

Vergine

Fase all’insegna della creatività ma anche della fermezza, dote piuttosto insolita per voi, che vi aiuterà a raggiungere dei buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici! Se comincerete a guardarvi un po’ intorno, vi accorgerete che c’è chi manda messaggi silenziosi, ma chiari ed esplicitamente maliziosi…

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La disarmonia Sole-Luna vi disturba e vi confonde. In questa giornata sarete ipersensibili e un po’ litigiosi. Evitate di pretendere l’impossibile! Nonostante la dimensione piacevole dello stare in compagnia, rischiate di sollevare un mare di polemiche. Evitate ogni dispersione d’energia e cercate di rilassarvi, magari prendendo in considerazione una seduta di massaggi.

Scorpione

Una giornata tranquilla, senza grandi novità ma anche priva di scossoni: è proprio quello che ci vuole per pianificare con calma il fine settimana! Giorno perfetto per quanto riguarda la sfera affettiva: saprete esattamente che cosa volete dalla vita di coppia e dal partner, e saprete anche come ottenerlo. Ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il vostro benessere.

Sagittario

Il cielo, amico, è un bell’incentivo per migliorarvi, darvi da fare per ottenere esattamente quello che desiderate. Sul fronte professionale segnerete punti importanti. Giorno fantastico per chi lavora nello spettacolo o in altro settore artistico. La sfera sentimentale vira verso l’incantevole e i nuovi incontri sono al bacio per chi ha deciso di chiudere con la solitudine.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 30 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Partner e famiglia stravedono per voi, ma sotto il tiro del Sole e della Luna in quadratura non è detto che gli intenti si armonizzino. Tutto in discussione: passato e presente, affetti e libertà. Vi sentite a un bivio e avete le idee poco chiare! Incontrando un ex, il turbamento vi si legge in faccia. Complicazioni anche tra famiglia e amato bene, che non filano d’amore e d’accordo.

Acquario

Oggi in ambito professionale sarete efficienti come non mai, grazie alla presenza di Marte in aspetto armonico nel segno amico della Bilancia. La stanchezza non si farà sentire, nemmeno alla fine della giornata e sarete pronti a trascorrere una vivace serata con gli amici.

Pesci

Limitare le spese, ecco il must della giornata. Impresa non facile, con Mercurio in opposizione che vi incita a spassarvela… Vi conviene essere cauti sul piano professionale, qualunque sia la vostra situazione di lavoro. I pianeti sono spigolosi e segnalano difficoltà un po’ per tutti, perciò dovrete essere pazienti! Poche emozioni, poco entusiasmo nella vita di coppia.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay