“Dea Bendata” in Sicilia, due grosse vincite al Lotto e al 10eLotto: ecco dove

In due Comuni della provincia di Messina si festeggiano due importanti vincite nel gioco.

Sicilia ancora fortunata nel gioco. Si sono verificate, infatti, due grosse vincite – una durante l’ultima estrazione del Lotto, l’altra durante un’estrazione “felice” al 10eLotto – in provincia di Messina, rispettivamente a Mistretta e a San Piero Patti.

A comunicare la notizia è l’agenzia Agipronews.

Dal Lotto al 10eLotto, vincite fortunate in provincia di Messina

A Mistretta, in provincia di Messina, sono stati vinti oltre 26mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 970,9 milioni dall’inizio dell’anno.

A San Piero Patti, in provincia di Messina, invece, un fortunato giocatore ha vinto 40mila euro con un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Si tratta solo delle ultime vincite importanti delle ultime settimane in Sicilia. Nelle scorse settimane, però, la “Dea Bendata” è venuta più volte a far visita agli isolani: le vincite sono state diverse, soprattutto al SuperEnalotto.

