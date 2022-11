SuperEnalotto, Sicilia ancora fortunata: centrati due “5” da 43mila euro

Ancora vincite importanti in Sicilia da parte di scommettitori che hanno tentato la fortuna al SuperEnalotto.

La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 24 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 43.256,20 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di via Principe Scordia 176 a Palermo, mentre la seconda è stata registrata presso il tabacchi di via Livatino 19/A a Comiso, in provincia di Ragusa.

Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 315,7 milioni di euro, record nella storia del gioco.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni di euro a Caltanissetta.