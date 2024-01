Lotto, la fortuna bacia la Sicilia: vinti oltre 137 mila euro. Ecco dove

La fortuna bacia la Sicilia: vinti nell'isola oltre 137 mila euro in occasione delle estrazioni di giovedì 25 gennaio

Il Lotto premia la Sicilia. Nel concorso di giovedì 25 gennaio, come riporta Agipronews, vinti due premi per un totale di 137.400 euro. Un fortunato giocatore di Termini Imerese, in provincia di Palermo, ha centrato quattro terni ed una quaterna, portandosi a casa ben 124.500 euro; a questi si aggiungono 12.900 euro vinti a Carlentini, in provincia di Siracusa. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un complessivo di 96,7 milioni da inizio 2024.

