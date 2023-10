Il Lotto premia la Sicilia, centrate vincite per oltre 171 mila euro: ecco dove

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 902 milioni

Il Lotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, nella regione sono state centrate tre vincite per un totale di oltre 171 mila euro: la più alta arriva di giornata arriva da Monreale, in provincia di Palermo, per 134 mila euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. A Catania si festeggia un terno secco da 22.500 euro sulla ruota di Palermo mentre a Bagheria, in provincia di Palermo, sono stati vinti 15.125 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 902 milioni in questo 2023.

10eLotto: in Sicilia vinti 113 mila euro

Doppietta siciliana nel 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, a Palermo è stato indovinato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro a cui si aggiungono i 13 mila euro del 3 Oro realizzato a Paceco, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 27,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,95 miliardi dall’inizio dell’anno