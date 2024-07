Ludmilla Voronkina Bozzetti è una nessuna e centomila. Premiata al Taomoda week: è il volto di tutte le donne

Al Taomoda week 2024 la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti sarà premiata con il Tao Award Protagonista Fotografia d’Arte

TAORMINA – In occasione della Taomoda week 2024, in corso a Taormina fino a oggi, la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti sarà premiata con il Tao Award Protagonista Fotografia d’Arte immortalata negli scatti della mostra fotografica Through Her Eyes – Timeless strength del grande maestro contemporaneo Max Vadukul.

La mostra “Through Her Eyes”

“Through Her Eyes” è un viaggio in 40 scatti in bianco e nero nell’eterno femminile: l’attento sguardo dell’artista attraversa i secoli e le tradizioni per farci dono di una rappresentazione della donna poliedrica e in costante rapporto con i ruoli che ricopre nella società e nel proprio mondo interiore. Musa ispiratrice e unica protagonista del progetto artistico è proprio l’eterea Ludmilla Voronkina Bozzetti. La mostra ha aperto al pubblico per la prima volta a Dubai nel 2022, esposta all’interno dell’Al Safa Art & Design Library per poi approdare in Italia, l’anno successivo, alle Gallerie d’Italia di Milano. L’esposizione è stata inserita come evento culturale della Milano Fashion Week, ottenendo il patrocinio della Camera Nazionale della Moda Italiana. Nel 2024 il raddoppio in Italia. Gli affascinanti ritratti di Ludmilla sono stati esposti all’interno del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma.

“Dopo aver ricevuto due anni fa il Taomoda Top Model Award, è per me davvero un grandissimo onore ritornare qui per ricevere questo nuovo importante premio, che non solo rappresenta un riconoscimento delle mie capacità interpretative, ma sottolinea il valore sociale del nostro progetto artistic – ha affermato Ludmilla, che ha mostrato di trovarsi a suo agio tanto sulle passerelle e sui set fotografici dei più rinomati brand di moda, tanto quale protagonista di un progetto dall’elevato valore artistico e foriero di un messaggio di grande impatto -. La mostra nasce sia per raccontare la forza senza tempo delle donne quanto per indurre un maggior rispetto nei confronti del mondo femminile: oggi più che mai si parla sempre più di soprusi nei confronti delle donne, spesso vittime di vessazioni e intimidazioni. Con enorme cura, attenzione e delicatezza ho cercato di rappresentare le mille sfaccettature dell’essere donna, sempre ponendo l’accento sulla forza che ci caratterizza e ci ha reso e rende protagoniste nei secoli. È stato bellissimo esporre il nostro lavoro in alcuni dei più importanti musei d’Italia, ma è ancora più emozionante che il mondo della moda abbia recepito il forte messaggio di empowerment femminile che abbiamo cercato di comunicare attraverso lo sguardo artistico di Max.”. Nel corso della Taomoda week 2024, Ludmilla è stata anche protagonista del Sustainability Day e del talk “La bellezza sostenibile secondo Stardea” come testimonial del brand. All’incontro hanno partecipato anche Claudia Vignali (direttore Scientifico) e Ilham Oussri, Marketing department.

Ludmilla è una, nessuna e centomila

Ludmilla è contemporaneamente figlia, moglie, madre, seduttrice, lavoratrice, è assorta e distaccata, a volte triste e pensierosa, ma anche forte, sicura di sé e trionfante. È una, nessuna e centomila: spirito indipendente, al centro della vita sociale e familiare, in dialogo con il suo io interiore e con il proprio spazio. Vadukul dimostra che la donna è un caleidoscopio infinito di prospettive e mondi diversi, un mondo femminile infinito che non può essere semplificato in un’unica angolatura. Ludmilla Voronkina Bozzetti nasce a Sochi (Russia) e a soli 15 anni viene selezionata da una delle più prestigiose agenzie di modelle di Mosca. Dopo pochi mesi, ottiene la sua prima copertina per Bazaar Russia, vincendo il premio quale miglior copertina dell’anno. A sedici anni, ottiene il passaporto internazionale e incomincia a viaggiare sulle più prestigiose passerelle delle Fashion Weeks e nei migliori studi fotografici di Parigi, Milano, Mosca, Amburgo, Tokyo e Taiwan. Numerose le collaborazioni di lunga durata con i più prestigiosi brand, tra i quali Etro, Versace, Cucinelli e Cavalli. Protagonista di svariati redazionali per le più prestigiose riviste di Moda, tra cui Vogue Russia, Vogue Italia, Bazaar Russia, She Russia, Diva e Donna, Donna Moderna e di molteplici campagne pubblicitarie tra cui Tricot Shic, Clips e negli ultimi tempi Roberto Cavalli, Kiton e Chiara Boni con straordinaria diffusione worldwide. Particolarmente apprezzata dai più importanti designer come Fausto Puglisi e fotografi di fama mondiale come Max Vandukul, con i quali vanta numerose collaborazioni. Nel Luglio 2022 le è stato conferito il prestigioso premio Taomoda top model award per la sua carriera.

In ogni scatto il suo sguardo penetrante risveglia nello spettatore quella profonda consapevolezza dell’impossibilità di etichettarla: lei è contemporaneamente tutto, racchiude nel suo grembo la vita e nelle sue mani il futuro. L’arte di Vadukul diventa, così, un tributo alla storia della donna, al suo incedere nel mondo nel corso dei secoli. L’energia e la forza femminile di Ludmilla – che attraversa la storia ed esplode negli scatti dell’artista – richiamano nel cuore di chi osserva il sempiterno rispetto dovuto alla donna.

Il progetto artistico “Through her eyes – Timeless strength” nasce nel 2021, quando in occasione dello shooting per la Zero Collection di Roberto Cavalli, Vadukul incontrò Ludmilla, una delle modelle del cast. Max ne rimase folgorato: “Lei era diversa, davvero diversa. Aveva una storia ed un passato; una forza reale ed io ho iniziato a fotografarla più e più volte. Infatti, sentii di aver trovato qualcuno che può creare delle forti immagini Vadukul. Volevo creare un progetto di arte con lei”, ha affermato il fotografo.

Gli scatti di Vaduluk sono vere e proprie opere d’arte

I suoi scatti sono vere e proprie opere d’arte in cui i sentimenti di Ludmilla vengono catturati, mescolati e valorizzati dalla straordinaria arte di Vadukul, creando una perfetta fusione tra creatività ed emozioni. Vadukul ritrae la sua musa solo in scatti in bianco e nero, cifra stilistica dell’artista: con maestria, il fotografo gioca con il chiaroscuro dipingendo sul volto e il corpo di Ludmilla il passato e la sua storia.

Lo shooting si è tenuto all’interno di villa Gattoni a Meleti (Lodi), uno spazio congelato nel tempo, luogo ideale per creare un racconto di ricordi senza tempo per Ludmilla. Gli spazi della villa sono stati ridisegnati in una chiave cinematografica dall’attento sguardo di Nicoletta Santoro, direttore artistico dello shooting, già Direttore Creativo di Town and Country, Direttore moda di Vogue China, collaboratrice di Vanity Fair US, Vogue Francia, Vogue Italia ed Egoiste.