Taomoda, la notte dei Tao Awards

L’empowerment femminile quest’anno è stato il focus dell’intera rassegna che coniuga moda, design, sostenibilità, turismo e cultura.

Un successo annunciato. La suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina è stata teatro della notte dei Tao Award, momento clou del Taomoda, evento molto atteso dell’estate siciliana. La rassegna, quest’anno, ha messo al centro come focus principale il tema dell’empowerment femminile: quasi tutte donne infatti nella conferenza di apertura della manifestazione e nei talk sul turismo e sulla Sicilia. Particolare attenzione in questa edizione è stata riservata all’argomento della sostenibilità, coniugando comunque moda, design, turismo e cultura di qualità.

I Tao Awards assegnati a Taormina ieri sera

Alla maison Anteprima con la fondatrice Izumi Ogino, allo stilista Daniele Calcaterra, ad Antonio De Matteis A.D. di Kiton e St.Nian Paris con la fashion designer Nihan Baruk i Tao Awards per la Moda dell’edizione 2023 di Taomoda. L’overture della kermesse è stata affidata al soprano americano Adelaide Muir Trombetta. Grande emozione all’annuncio in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, per Agata Patrizia Saccone, presidente di Taomoda. Nella notte dei Tao Awards sono stati insigniti degli altri ambiti Tao Awards anche Alessandra Moschillo, direttore creativo di Husky, per l’imprenditoria, le giornaliste Michela Proietti, firma del Corriere della Sera, e Manuela Ravasio, direttore di Marie Claire, Filippo Solinas Head of Influencers Platform del gruppo Hearst, l’influencer Elisa Maino, l’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi, l’attore Alessio Vassallo, il medico Prof. Francesco Bellia.