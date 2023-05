Elezioni Amministrative 2023, Cateno De Luca nuovo sindaco di Taormina: “Non vi deluderò”

Cateno De Luca nuovo sindaco di Taormina, l'annuncio sui social: "Sarò il cittadino di tutti, non vi deluderò".

Cateno De Luca esulta per la vittoria elettorale a Taormina. L’ex sindaco di Messina, alla luce dei risultati provenienti dalle urne, sarà infatti il nuovo primo cittadino della località messinese.

“Sarò il sindaco di tutti”

“I veri Taorminesi hanno vinto! Ed io non li deluderò! Sarò il Sindaco di tutti… nessuno escluso!”, ha scritto De Luca sulla propria pagina Facebook, ormai certo della conquista della poltrona di sindaco.

Al momento, infatti, il leader di Sud chiama Nord si trova avanti con il 60% circa delle preferenze, risultato che lo proietta oltre 20 punti percentuali oltre il suo diretto concorrente, Mario Bolognari.

Sotto il post pubblicato dal nuovo primo cittadino compare anche un commento di Ismaele La Vardera: “Da qui si fa La storia, auguri sindaco”, è il messaggio della ex Iena.

In precedenza De Luca aveva pubblicato sui propri social una foto che lo ritraeva in preghiera davanti a una statua della Madonna che abbraccia Gesù Bambino in attesa di conoscere i primi risultati elettorali.

Fonte foto: Facebook – Cateno De Luca