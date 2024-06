A luglio Carolina Benvenga torna in Sicilia con “Un’estate favolosa”

Carolina Benvenga, la star più amata dai bambini torna in scena anche in Sicilia con “Un’estate favolosa”

PALERMO – Carolina Benvenga, la star più amata dai bambini, dopo il successo del tour natalizio, torna in scena anche in Sicilia con “Un’estate favolosa”, un nuovo spettacolo, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis, all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie. Lo show è previsto l’8 luglio al teatro di Verdura di Palermo e il 9 luglio all’anfiteatro comunale Falcone Borsellino di Zafferana Etnea.

Sono previsti, per ogni spettacolo i Meet & Greet per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei, che inizieranno alle ore 18:45, mentre alle ore 20:15 inizierà lo show musicale. “Un’estate favolosa” è prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci ed arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

La showgirl è attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi cantante e autrice, beniamina dei più piccoli con oltre 1 miliardo di views e oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube; negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web. Lo spettacolo racconta dell’arrivo in una scuola, a pochi giorni dall’inizio delle vacanze, di Carolina: una supplente un po’ bizzarra che trasforma ogni lezione in una spassosa babydance. Riuscirà, in così poco tempo, a conquistare anche gli alunni più monelli? E come convincerà gli altri insegnanti a far festa insieme a lei? I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati TicketOne. Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.