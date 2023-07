Scomparso dopo essere andato a raccogliere lumache, si cerca Luigi Firenze

L'appello della famiglia da Palermo: "Condividete il più possibile, non troviamo più mio padre".

Si cerca Luigi Firenze, un uomo di 81 anni scomparso da Partanna Mondello (Palermo) la scorsa domenica dopo essere andato a raccogliere lumache in campagna.

Le ricerche sono partite subito dopo la denuncia. Pare che l’ultimo rilevamento telefonico risalga a lunedì, l’ultimo avvistamento invece a domenica.

Scomparso Luigi Firenze a Partanna Mondello, l’appello

Su Facebook la figlia Giada scrive: “Ragazzi per favore condividete il più possibile da domenica mattina alle ore 5 ad oggi non troviamo più mio padre: è uscito da casa con la sua Panda Gialla targata dm615mw. il suo nome è luigi Firenze, per qualsiasi cosa contattate questi numeri 3517631177. 3791220728. Lunedì sera l’ultimo segnale del cellulare lo dava a Castellammare”.

Queste tutte le informazioni diffuse sull’uomo scomparso, accompagnato dall’appello alla condivisione per aiutare nelle ricerche.

Ritrovato il disperso americano nel Catanese

Si è conclusa invece con il ritrovamento la vicenda di un altro uomo scomparso, il turista statunitense James Thomas Mattina. I soccorritori lo hanno rintracciato a Palermo dopo diverse ore di ricerche. Pare che si fosse allontanato dalla struttura dove alloggiava senza avvisare nessuno. L’uomo, al momento della scomparsa, alloggiava in uno chalet in località Serra La Nave e lì erano stati ritrovati i suoi documenti.

Fonte foto: Facebook – Giada Firenze