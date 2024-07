Lutto nel giornalismo siciliano, è morto Rino Lodato: una vita tra economia e informazione

Esperto di economia, ex direttore di banca e appassionato di informazione: Lodato è morto a 82 anni.

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano: è morto Rino Lodato, ex direttore di banca ed ex direttore delle testate di Antenna Sicilia e Telecolor. Aveva 82 anni.

I funerali si terranno sabato 20 luglio alle 9.30 nella chiesa di Cristo Re a Catania.

Morto il giornalista Rino Lodato, chi era

Ex direttore di banca ed esperto di economia, Lodato è stato direttore delle emittenti locali Antenna Sicilia e Telecolor. In più, ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della sezione economia per il quotidiano “La Sicilia“. Aveva due figli, Andrea e Leonardo.

I messaggi di cordoglio

Sono innumerevoli i messaggi di amici e colleghi sui social. Elisa, per esempio, scrive: “Un uomo, un giornalista e una persona gentile ed affabile come pochi. Rino Lodato è quello che tutti definivamo una persona perbene. Manchi e mancherai tanto. Adesso sarai con la tua Ross. Mi spiace davvero. Buon viaggio direttore”.

Anche CNA Catania esprime le condoglianze alla famiglia con una nota su Facebook: “La CNA Catania è vicina all’amico Andrea Lodato in questo momento di dolore per la scomparsa del padre Rino, giornalista di grande garbo e visione prospettica, protagonista di decenni di attente e appassionate analisi economiche sulla nostra amata regione. La terra gli sia lieve”.

La redazione di Quotidiano di Sicilia si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa del collega.

Foto da Facebook