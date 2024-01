M5S Ars: “Dalla Corte Costituzionale altro schiaffone al centrodestra siciliano”

Il capogruppo Antonio De Luca: "L'ennesima prova che con Schifani e soci la Sicilia non ha futuro”

“La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del piano di disavanzo in 10 anni redatto dal duo Armao – Musumeci è l’ennesimo schiaffo alla Regione e la prova che la Sicilia con il centrodestra non ha futuro”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca a commento della sentenza ‘”tutt’altro che sorprendente” della Consulta che ha dichiarato l’incostituzionalità della manovra redatta dal Governo Musumeci nella scorsa legislatura.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Orecchio da mercante

“E’ brutto – afferma Antonio De Luca – dire che lo avevamo detto, ma noi lo abbiamo quasi gridato e purtroppo siamo rimasti inascoltati. E lo abbiamo ripetuto anche a Falcone e Schifani che, in perfetta continuità con Armao e Musumeci, hanno fatto orecchio da mercante: spalmare il disavanzo in troppi anni è un danno alle future generazioni e per tale motivo è incostituzionale. Ma loro, piuttosto che chiudere gli stipendifici delle tante inutili partecipate dalla Regione, hanno preferito spalmare il disavanzo e fare finta di nulla e questo è il risultato”.