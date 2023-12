Un siciliano a capo della Corte costituzionale, Augusto Antonio Barbera è il nuovo presidente

Siciliano originario di Aidone (Enna), Augusto Antonio Barbera ha ricoperto anche una lunga carriera politica. Ecco chi è.

Il siciliano Augusto Antonio Barbera è il nuovo presidente della Corte costituzionale. Nato ad Aidone, in provincia di Enna, il 25 giugno 1938, Barbera è stato eletto Giudice della Corte costituzionale del Parlamento il 16 dicembre 2015 su proposta del Partito Democratico.

Ha prestato giuramento il successivo 19 dicembre 2015 e ha ricoperto il ruolo di presidente facente funzione, al termine dell’incarico di Silvana Sciarra, votato all’unanimità dai colleghi della Corte. Il nuovo presidente ha nominato vicepresidenti della Corte i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Chi è Augusto Antonio Barbera

Augusto Antonio Barbera si è formato a Catania dove, nel 1968, ha conseguito la libera docenza in diritto costituzionale. Professore emerito di Diritto costituzionale all’Università di Bologna dal 1994 fino al 2010, tra gli altri incarichi, è stato componente effettivo e presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino dal 2003 al 2012; nonché vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, nel quadriennio 2001-2005.

Barbera ha fatto parte di diverse Commissioni presso Regioni e Ministeri. Tra queste, è stato Presidente della Commissione governativa che ha portato all’elaborazione del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali (d.P.R. n. 267 del 2000) ed è stato inoltre chiamato a fare parte, nel maggio 2013, della c.d. Commissione dei “Saggi”, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revisione della seconda parte della Costituzione.

È stato anche Presidente dell’ISle, Istituto italiano di studi legislativi, di cui è a tutt’oggi Presidente onorario, nonché componente del consiglio scientifico della Scuola di scienza e tecnica della legislazione costituita presso il medesimo Istituto; è stato componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto Parri dell’Emilia Romagna e componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (2010-2015).

La lunga carriera politica

Barbera ha svolto anche attività politica: è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste del Pci e del Pds, per cinque legislature, fra il 1976 e il 1994. Dal 1987 al 1992 è stato Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché, dal 1983 al 1985, componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (Commissione Bozzi); dal 1992, è stato Vicepresidente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali (Commissione De Mita-Iotti).

Nell’aprile 1993 è stato nominato Ministro per i Rapporti con il Parlamento sotto il Governo Ciampi). È stato fra i promotori dei referendum elettorali del 1991, del 1993 e del 1999. È stato inoltre consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna dal 1980 al 1982. È sposato da cinquantadue anni con Maria Montemagno e ha due figli, Alessandro e Teresa.

Schifani: “Barbera garanzia di competenza e imparzialità”

“La dedizione e la professionalità sempre dimostrate da Augusto Barbera nel suo percorso all’interno delle istituzioni e del mondo accademico rappresentano per tutti una garanzia di competenza e imparzialità. Per questo, non posso che esprimere le mie più sincere congratulazioni all’illustre giurista siciliano che da oggi è presidente della Corte Costituzionale. A lui porto gli auguri di buon lavoro di tutto il governo regionale”, ha dichiarato il presidente Renato Schifani dopo l’elezione di Barbera alla guida della Consulta.