Maas, pubblicati i bandi per l’affitto di tre box all’interno del Mercato Ittico

Gli spazi sono ubicati all'interno del Mercato Ittico sito in località Jungetto di Catania, ricadente in area ZES

Il MAAS, Società Consortile Mercati Agro-Alimentari Sicilia per Azioni, rende noto che si sono resi disponibili tre box ubicati all’interno del Mercato Ittico sito in località Jungetto di Catania, ricadente in area ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE) e in particolare:

box n. 1 di 128 mq (Il bando può essere consultato sul sito del Maas, al link di seguito: https://www.maas.it/destinazionebandiaperti/post/180487/bando-di-locazione-box-n-1-mercato-ittico);

box n. 6 di 128 mq (Il bando integrale può essere consultato sul sito del Maas, al link di seguito: https://www.maas.it/destinazionebandiaperti/post/180489/bando-di-locazione-box-n-6-mercato-ittico);

box n. 9 di 123 mq (Il bando integrale può essere consultato sul sito del Maas, al link di seguito: https://www.maas.it/destinazionebandiaperti/post/180490/bando-di-locazione-box-n-9-mercato-ittico).