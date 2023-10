Magnate giapponese sceglie Palermo per festeggiare il compleanno: ecco chi è

Dovrebbero essere oltre 1.400 gli invitati che saranno alloggiati in due prestigiosi alberghi del capoluogo siciliano

La scelta di festeggiare il compleanno numero 73 a Palermo. Il desiderio che presto sarà realtà ha un protagonista giapponese: Kaoru Nakajima, magnate nipponico che ha scelto il capoluogo siciliano per soffiare sulle numerose candeline, attorniamo da amici, parenti e tanti ospiti Vip.

L’arrivo a Palermo

Il ricco manager giapponese dovrebbe arrivare a Palermo il prossimo 3 novembre: in quel giorno è previsto l’atteraggio del suo aereo all’aeroporto “Falcone e Borsellino” e conto alla rovescia prima del via alla fastosissima festa.

Il numero degli ospiti

Circolano le prime indiscrezioni sul numero di invitati che parteciperanno all’evento: dovrebbero essere oltre 1.400 che, in attesa del taglio della torta di compleanno, saranno alloggiati in due prestigiosi alberghi della città: l’Hotel Delle Palme e Villa Igiea che il magnate avrebbe affittato per intero.

Gli incontri

Ricco anche il programma di incontri che Mr. Nakajima ha in scaletta in quei giorni, in attesa di conferme ufficiali. Il 4 novembre dovrebbe incontrare il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, nella sede di Villa Niscemi. Previsti anche due eventi di spettacolo, al Teatro Massimo e al Politeama. Nel primo si esibirà Matteo Bocelli, il cantante figlio di Andrea.

Chi è e di cosa si occupa Kaoru Nakajima

Kaoru Nakajima, molto conosciuto nel Paese asiatico, è il socio fondatore del gruppo Amway. Le sue aziende producono articoli per la casa e per la bellezza. Già nel 2020 sembra che avesse scelto di festeggiare a Palermo il 70esimo compleanno ma il Covid e la pandemia annullarono ogni programma.