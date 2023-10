Denise Pipitone, il murale per il suo 23esimo compleanno: “Verità”

L'artista marsalese Fabio Ingrassia dedica un murale dal grande significato alla piccola Denise, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.

Oggi 26 ottobre 2023 Denise Pipitone compie 23 anni e per ricordarla – sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo (TP) – è stato realizzato un murale.

L’opera d’arte, realizzato dall’artista marsalese Fabio Ingrassia, è semplice ma d’impatto. Ritrae l’immagine della piccola Denise – scomparsa all’età di soli 3 anni nel settembre 2004, 19 anni fa – con una torta di compleanno. Le candeline, però, compongono una scritta: “Verità“. Quella stessa verità che, tra piste e indagini dai tanti punti oscuri, ricercano i genitori della bambina, Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Compleanno di Denise, il messaggio di Piera Maggio e Pietro Pulizzi

“Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23° Compleanno! 🎁 Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente… sempre! Con amore mamma Piera & papà Pietro”. Questo è uno dei tanti post pubblicati dai genitori di Denise Pipitone nel giorno del suo compleanno. La lotta di entrambi per scoprire la verità sulle sorti della piccola continua senza sosta.

“Tesoro, in questi lunghi anni, non c’è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te. Il compleanno del proprio figlio dovrebbe essere un’occasione in cui la famiglia si riunisce gioendo di quella ricorrenza ma per me, soprattutto ogni 26 di ottobre non è stato così. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana”, scrive papà Piero in una lunga lettera per la figlia Denise.

“Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo”, conclude.

Il murale per Denise Pipitone: “Verità”

Per Denise Pipitone l’artista Fabio Ingrassia ha ideato un regalo speciale: un murale che diffonda consapevolezza e che sostenga la lotta di Piera Maggio e Pietro Pulizzi, nonché di tutti coloro che contribuiscono da 19 anni alle ricerche.

L’associazione Missing Denise Pipitone ha dedicato un post al generoso gesto di Ingrassia. “Ringraziamo dal profondo del Cuore ❤️ l’artista Fabio Ingrassia, cittadino marsalese, per aver realizzato questa inaspettata sorpresa a Noi molto gradita. Ci sono due date per noi importanti, difficilmente da poter dimenticare a Mazara, la data di nascita e soprattutto della scomparsa di Denise. Qualcuno oggi, lo ha ricordato a tutti, con un gesto semplice ma molto significativo che solo una persona sensibile può fare.

Grazie ancora, siamo veramente commossi”.

Foto da Facebook – Missing Denise Pipitone