Malore durante una partita a calcetto: 43enne muore davanti alla moglie

Come riportato dal Corriere di Bergamo, Matteo Ferrecchia aveva 43 anni, una moglie e cinque figli (tre maschi e due femmine)

Un malore mentre giocava a calcetto con gli amici, quindi l’immediato trasporto all’Ospedale e la successiva morte durante la notte. E’ la vicenda intorno a Matteo Ferrecchia, uomo di 43 anni della provincia di Brescia che è scomparso mercoledì sera lasciando moglie e cinque figli (due femmine e tre maschi)

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Malore durante il calcetto: la ricostruzione

Giocava a calcetto con gli amici, come ogni settimana. Poi si è sentito male, si è accasciato a terra e ha iniziato a vomitare, quindi l’immediato trasporto in Ospedale tramite l’elisoccorso. Purtroppo però, il 43enne Matteo Ferracchia non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo sotto lo sguardo della moglie che, all’accaduto, anche lei è stata colta da malore e immediatamente soccorsa.

Malore durante il calcetto: muore 43enne, padre di 5 figli

Come riportato dal Corriere di Bergamo, Matteo Ferrecchia aveva 43 anni, una moglie e cinque figli (tre maschi e due femmine). L’uomo – deceduto a seguito di un malore durante a partita a calcetto nella serata di mercoledì 13 marzo nel centro Tennis, Padel 4e Calcetto di via Franciacorta – viveva con la sua famiglia a Tagliuno, nella frazione di Castelli Calepio.