Tragedia alla casa di cura Orestano, malore mortale per un 53enne

L'uomo si sarebbe accasciato e non avrebbe più dato segni di vita. Inutili i soccorsi.

Tragedia nella casa di cura Orestano di via Pietro D’Asaro a Palermo, dove un uomo di 53 anni è morto per un improvviso malore.

Inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso.

Tragedia nella casa di cura Orestano, malore fatale a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 53enne – le cui generalità al momento non sono state divulgate – sarebbe stato colto da un malessere mentre attendeva di svolgere degli esami nella clinica privata. Si sarebbe accasciato a terra e non avrebbe più dato segni di vita.

Gli altri pazienti prima e i soccorritori poi avrebbero tentato di aiutarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per avviare le indagini del caso: pare che il decesso sia dovuto un infarto, tale da causare un arresto cardiocircolatorio mortale.

Il caso di via Torino a Siracusa

Purtroppo non è l’unico caso di malore mortale registrato negli scorsi giorni in Sicilia. Lo scorso 29 gennaio, infatti, una tragedia simile a quella vissuta a Palermo è avvenuta a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, un uomo si sarebbe accasciato sul marciapiedi in via Torino, nel rione della Borgata, mentre si recava a un bar vicino. Anche in questo caso non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di morte naturale, per questo le autorità hanno deciso di non avviare indagini particolari sul caso.

Immagine di repertorio