Tragedia in via Torino a Siracusa: colto da malore, uomo muore mentre va al bar

Vani i soccorsi, prima dei passanti poi dei sanitari del 118

Non è un buongiorno, quello di oggi, 29 gennaio 2024, per la città di Siracusa, che, nella mattinata, in via Torino, nel rione della Borgata, ha fatto registrare la morte causa malore di un uomo. La tragedia si è consumata mentre la vittima si sarebbe recata in un bar. A vedere accasciarsi l’uomo vicino il marciapiede sono stati i passanti, gli stessi che poco dopo avrebbero tentato di prestare i primi soccorsi.

Morte naturale

Purtroppo, niente da fare per il malcapitato, spirato poco dopo. Sul posto anche i soccorsi del 118 e i carabinieri avvertiti da alcune chiamate al centralino della caserma di viale Tica. Per entrambi non c’è stato altro da fare che constatare il decesso per morte naturale. Per tale motivo non sarà aperta nessuna indagine.