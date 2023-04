Maltempo, Dipasquale: “Servono fondi anche per il Sud-Est della Sicilia”

Il parlamentare ragusano del Partito democratico all'Ars commenta lo stanziamento deciso da Palazzo Chigi per Stromboli

“Apprezziamo il consistente stanziamento deciso dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Musumeci, in favore dell’isola di Stromboli colpita da una devastante alluvione. Ricordo, tuttavia, al governo nazionale, e allo stesso ministro, che anche la parte sud-orientale della Sicilia, e in particolare le province di Ragusa e Siracusa, ha dovuto fare i conti con un ciclone che nel febbraio scorso ha provocato danni per diversi milioni di euro ad aziende e privati cittadini”. Lo dice il parlamentare ragusano del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, commentando lo stanziamento deciso da Palazzo Chigi per l’isola delle Eolie.

Dipasquale, nei giorni del maltempo nella Sicilia sud-orientale, aveva chiesto interventi “concreti e tempestivi” ai governi nazionale e regionale. “Le aziende agricole e le famiglie del sud-est della Sicilia attendono ancora – conclude Dipasquale -. Un intero sistema produttivo è stato messo in ginocchio dal maltempo, non vorremmo trovarci davanti a una odiosa distinzione tra cittadini di Serie A e di Serie B”.