Maltempo, mamma e figlia rischiano di affogare: le salvano i residenti a nuoto

Saranno stati attimi di puro terrore quelli vissuti da una mamma che, con in braccio la figlioletta, si è ritrovata a contrastare la furia dell’acqua resa ingestibile causa maltempo. Il fatto nella zona di Cesena, in Emilia Romagna, area della penisola, insieme alle Marche, flagellata dalla perturbazione meteo di questi giorni.

A prestare soccorso sono state state diverse persone residenti, che le hanno raggiunte a nuoto traendole in salvo. Un gesto importante, per un grande esempio di solidarietà che in momenti drammatici può fare la differenza.