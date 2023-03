Neve, pioggia battente, grandine e pericoli: maltempo in Sicilia – FOTO

Già diversi gli interventi e le segnalazioni di disagi. Rimane in vigore per il 3 marzo l'allerta gialla in Sicilia.

In Sicilia il 3 marzo inizia con l’allerta gialla e maltempo diffuso un po’ in tutta l’isola: nonostante per fortuna la situazione non sembri particolarmente grave, sono già stati diversi gli interventi dei soccorritori in varie città. E sono tanti anche i luoghi che in questa giornata di fine inverno si sono svegliati sotto la neve o sotto la pioggia.

L’allerta gialla della Protezione civile della Regione Siciliana per rischio idrogeologico e idrico rimarrà in vigore almeno fino alla mezzanotte del 3 marzo. Anche nel weekend, però, l’instabilità potrebbe continuare a “far compagnia” ai siciliani.

Maltempo in Sicilia, gli interventi del 3 marzo

Dalle ore 8 alle ore 12:00 del 03/03/2023, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno concluso ben 14 interventi in tutto il capoluogo etneo.

Uno di questi ha interessato un albero pericolante a Pedara, zona che ha già subìto gli effetti della terribile ondata di maltempo (con allerta rossa) che ha interessato la Sicilia orientale il 9 e il 10 febbraio 2023. Un altro intervento per la presenza di un albero pericolante (e pericoloso, soprattutto a causa dei venti moderati e forti che interessano la Sicilia in queste ore) è stato effettuato in via Santa Caterina a Caltagirone. A Catania, in via Palermo, i vigili del fuoco hanno invece effettuato un intervento per dissesti statici.

Catania, però, non è l’unica città della Sicilia ad affrontare il maltempo in questo venerdì 3 marzo 2023. Nelle province di Ragusa e Siracusa, infatti, si sono registrate grandinate e piogge intense. In particolare, sembra che si attenda nelle prossime ore anche un forte temporale in zona Augusta.

A Palermo si registrano piogge e temporali e perfino una forte nevicata a Piano Battaglia e a Petralia Soprana, con neve anche a quota 800 metri. Temperature “gelide” nelle città di Caltanissetta ed Enna, dove alle piogge su aggiunge il freddo.

Foto da Facebook – “Associazione Meteo Palermo Onlus”, “San Severo Siamo Noi”, “Weather Sicily”, “Seby Formisano”, “Francesco Franz Pinamonti”, “Meteo Ispica”.