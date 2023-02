Maltempo, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco in provincia di Catania

Hanno riguardato principalmente danni causati dall'acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti, e salvataggi di persone in auto

Sono 53, sin ora, gli interventi a causa dei danni provocati dal maltempo conclusi dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania in tutto il territorio della provincia dalle 8 di stamane. Dieci gli interventi in corso, tra cui due soccorsi a persone in autovetture.

Gli interventi conclusi hanno riguardato principalmente danni causati dall’acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti, e salvataggi di persone in auto o nelle abitazioni prive di elettricita’ nelle zone di Linguaglossa e Tarderia-Pedara. Tra gli interventi in corso cinque tra dissesti statici e prosciugamenti, uno riguardante un incendio in una abitazione, uno in un’abitazione da fare evacuare e uno riguardante l’apertura di una porta. Molte auto ed un bus sono bloccati sulla strada Mareneve.

Le persone evacuate a Tarderia sono state trasportate al Centro operativo comunale di Pedara con l’ausilio di un gatto delle nevi della Protezione Civile. Al momento si valuta di mettere in sicurezza le abitazioni piu’ vicine alla costa dei villaggi a mare in localita’ Vaccarizzo’.