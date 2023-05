Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose

Si è staccato nella notte, finendo per precipitare giù nella via sottostante. Un cornicione di un vecchio edifico di via Lauria, a Naro, ha visto staccarsi una parte e solo per fortuna non si registrano danni a persone.

A rischiare di essere danneggiata dalla rovinosa caduta un’auto parcheggiata nelle vicinanze, risparmiata davvero per un soffio.