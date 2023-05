Forte maltempo nel Messinese, pioggia e frane isolano Antillo: collegamenti interrotti

Momenti difficili in provincia di Messina, per il maltempo che si è abbattuto in queste ore. Isolata la località di Antillo.

Situazione difficile in queste ore lungo la zona ionica della Sicilia, a causa del maltempo che si è abbattuto tra lunedì 1 e martedì 2 maggio.

I disagi maggiori si sono verificati in provincia di Messina, tra le località di Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, dove è stata registrata la piena dei torrenti Agrò e Savoca. In particolare, danni si sono registrati ad Antillo, nel tratto poco distante della passerella SS 114.

Maltempo nel Messinese, la situazione

La località messinese è rimasta isolata per alcune ore a causa di frane che si sono verificare delle Strade provinciali 15 e 19 che portano al centro abitato. Interrotti, quindi, i vicini Comuni di Limina e Casalvecchio.

A Santa Teresa di Riva le forti piogge hanno portato via alcune barche ed è stata anche travolta una ruspa. Qui è staro necessario l’intervento delle autorità per sgomberare la carreggiata. Nessun problema, per quanto riguarda i danni da maltempo, nelle zone di Taormina e Giardini Naxos.