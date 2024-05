Maltempo, ritrovato a Cantù il corpo di un 66enne: era ricercato da giorni

Secondo le ricostruzioni, l'uomo era caduto all'interno di un torrente in piena a causa del crollo di un ponticello pedonale

Prosegue il forte maltempo al nord, con le condizioni climatiche che stanno mettendo a dura prova le zone del padovano e del comasco. Proprio in Lombardia, a Cantù, nelle scorse è stato ritrovato il corpo dell’uomo disperso lo scorso giovedì sera. La vittima del maltempo è un 66enne.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo era caduto all’interno di un torrente in piena a causa del crollo di un ponticello pedonale che ha ceduto alle forti piogge degli ultimi due giorni. Dopo ore di ricerche, il corpo dell’uomo è stato dunque ritrovato e adesso sono in corso le operazioni di recupero del cadavere.

Maltempo al nord, le condizioni meteorologiche in Veneto

Per le prossime ore, la Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento delle condizioni meteorologiche, con diverse piogge intense che hanno creato disagi e pericoli nella zona e che, nonostante qualche assenza momentanea, torneranno ad esserci. “È particolare come evento calamitoso, ci sta letteralmente mettendo in difficoltà”, ha dichiarato recentemente il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.