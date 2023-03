Maltrattamenti e violenze nei confronti di anziani in RSA: scattano misure cautelari

Continui maltrattamenti, sia fisici sia psicologici nei confronti degli anziani più inermi, ospiti di una Rsa di San Donà di Piave (Venezia). È questa l’accusa che ha fatto scattare quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal tribunale lagunare a carico di altrettanti operatori sociosanitari: due sono stati portati in carcere e per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati ai danni di anziani ospiti della Rsa.