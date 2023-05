Mamma dimentica figlio di 5 anni sul bus: lo ritrova grazie ai militari

Grande paura per una donna di origini straniere con la testa tra le nuvole

E’ un pò l’incubo di tutti i genitori, ovvero quello di smarrire i figli piccoli soprattutto in contesti affollati come piazze, centri commerciale o mezzi di trasporto. L’importante è, verrebbe da dire, non metterci del proprio. Protagonista della sventura è una mamma di origini straniere che, a bordo di un bus, nel pieno del caos di Milano, finisce per dimenticare il figlioletto di appena 5 anni. Il panico è la naturale conseguenza. La donna, secondo quanto ricostruito da MilanoToday, doveva avere davvero la testa altrove se, una volta scesa all’altezza della fermata Sondrio Gioia, attorno alle 9.30, realizza di averlo dimenticato sul mezzo.

Una lezione da non dimenticare

Immediata la chiama al 112, con l’intervento decisivo dei militari del Nucleo Radiomobile. I carabinieri infatti contattano la centrale operativa di Atm che si attiva immediatamente per cercare di individuare la vettura in questione e ritrovare il bambino da solo. Una volta rintracciato il bus, si appura che il piccolo è ancora a bordo e sta bene. Finalmente, grazie all’ausilio del personale Atm che prende in consegna il bambino, accompagnata dai militari, la mamma sbadata può riabbracciarlo commossa.