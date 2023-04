Il boato e la tragedia, crolla parcheggio multipiano a Manhattan – VIDEO

Un morto e diversi feriti: è il bilancio, ancora provvisorio, del crollo.

Un parcheggio multipiano è crollato, nella giornata di mercoledì 19 aprile 2023, a Manhattan provocando la morte di una persona e il ferimento di diverse altre.

La vittima è Willis Moore, direttore del parcheggio protagonista dell’incredibile tragedia.

Il parcheggio crollato a Manhattan, ricostruzione e testimonianze

Secondo quanto spiegato dai funzionari di emergenza di New York, per cause ancora da individuare, il secondo piano del garage è collassato sul primo, provocando un forte boato che ha destato preoccupazione tra gli abitanti del quartiere.

“Ho lasciato il lavoro per tornare a casa e vedere cosa fosse questo caos sulla strada, centinaia di vigili del fuoco nel nostro quartiere e ho scoperto che il garage era crollato – ha spiegato Adam, un residente della zona – la mia auto era in verticale sul tetto, ora probabilmente è finita chissà dove visto che hanno demolito l’edificio. Ma la cosa peggiore è la perdita di vite umane. Conosco il direttore del parcheggio da oltre 10 anni; il ragazzo più gentile del mondo, quindi questo mi spezza il cuore”.

Si cercano superstiti

I soccorritori hanno inviato anche cani, robot e droni alla ricerca di altri superstiti oltre quelli già individuati e assistiti.