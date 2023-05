“Maresciallo non ci prendi”, manifesti del Collettivo Offline contro Schifani a Palermo

Nuova azione del Collettivo Offline a Palermo. A essere preso di mira il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Nuova azione del Collettivo Offline a Palermo che, nelle scorse ore, ha tappezzato la città con nuovi manifesti critici nei confronti dei politici siciliani. A essere preso di mira, stavolta, è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

I manifesti contro il governatore siciliano

In un primo manifesto il governatore siciliano è ritratto in compagnia di Totò Cuffaro. L’immagine è accompagnata dalla scritta “maresciallo non ci prendi!”, frase ripresa da una nota canzone del rapper e cantante neomelodico Niko Pandetta.

In un secondo manifesto, con sfondo azzurro, il Colletto Offline ha ripreso una frase recentemente pronunciata dallo stesso governatore regionale in merito alla lotta alla mafia portata avanti da Forza Italia. “Forza Italia è il partito che più di tutti ha combattuto la mafia”, si legge nel manifesto.

Gli altri manifesti contro Cancelleri e Chinnici

Recentemente il Collettivo Offline aveva realizzato altri manifesti simili. A finire nel mirino erano stati, a inizio maggio, l’ex esponente del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri e l’ex europarlamentare del Partito Democratico, Caterina Chinnici, entrambi transitati tra gli azzurri.

Sempre nelle scorse settimane il Collettivo Offline si era scagliato contro l’ex governatore siciliano Totò Cuffaro, oggetto di “riabilitazione” e “beafiticazione”. Durante le ultime elezioni amministrative a Palermo, erano apparsi ulteriori manifesti con la scritta “Forza mafia”.