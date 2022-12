Manovra, Ciriani “Stop Bonus Cultura? Valuteremo in Commissione”

"Sul bonus va fatto un ragionamento perché sono state tante le truffe", ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento

“Stop a bonus cultura? E’ una proposta che valuteremo in Commissione”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine della ‘Giornata del volontario’ della Protezione Civile a Udine. “Inviterei – dice a non focalizzarci su uno soltanto di questi aspetti” degli emendamenti “sul bonus va fatto un ragionamento perché sono state tante le truffe”.

Lavoro di selezione su emendamenti

Sugli emendamenti aggiunge: “C’è il senso di responsabilità che deve appartenere a tutti, soprattutto alla maggioranza, di sapere che non si possono depositare migliaia di emendamenti sperando che possano essere anche approvati, quindi faremo un lavoro di selezione, di riduzione di questi emendamenti, anche perché il tempo stringe dobbiamo assolutamente garantire l’approvazione della finanziaria entro il 31 dicembre”.