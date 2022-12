Manovra, oggi inizia l’esame della Commissione Bilancio della Camera. In Aula il 20 dicembre

Ritmi serrati per consegnare il testo modificato della Manovra del Governo Meloni. Stasera la Commissione Bilancio aprirà i lavori.

Arriverà stasera, dopo le 18, il pacchetto di emendamenti del Governo alla Manovra in Commissione bilancio alla Camera.

Dopo quell’ora, infatti, è prevista la ripartenza dei lavori per valutare il contenuto delle modifiche che l’esecutivo intende apportare alla Legge di Bilancio che dovrà essere approvata entro la scadenza del 31 dicembre.

Manovra, in arrivo maxi-emendamento

Il Governo Meloni presenterà un maxi-emendamento con l’intento di trovare una sintesi definitiva sui correttivi chiesti dalla maggioranza.

Nel dettaglio, tra le misure che l’asse Fratelli d’Italia-Forza Italia-Lega intende promuovere, risultano l’innalzamento delle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, le decontribuzioni per l’assunzione dei giovani, l’aumento del tetto al contante e la soglia entro la quale non si incorrerà in sanzioni nel caso di mancato utilizzo del Pos.

La Commissione dovrà quindi lavorare sodo per analizzare il testo e approvarne i contenuti. L’approvo della Manovra in Aula a Montecitorio è previsto per il 20 dicembre.