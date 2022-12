Manovra, Meloni “Pos? Troveremo modo per non far pagare commissioni”

"Resta l'obbligo? Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione", ha detto Meloni

“Resta l’obbligo del Pos? Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini, ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”. Così la premier Giorgia Meloni lasciando il Senato dopo il concerto di Natale.

Manovra “Fatto possibile per dare tempi valutazione”

“E’ una manovra, non è mai un’approvazione facile. Però penso che, nelle condizioni e con i tempi che avevamo, abbiamo fatto del nostro meglio per dare al Parlamento la possibilità di avere i tempi di valutare la legge di bilancio – aggiunge premier – . Ricordo che un governo che non nasceva nel mese di ottobre ma a fine febbraio presentò la legge di bilancio attorno al 20 novembre, se non vado errata… Noi abbiamo fatto del nostro meglio, poi ovviamente l’opposizione fa il suo lavoro come è giusto che sia”, sottolinea.

La premier “Aperti a opposizione, no approccio pregiudiziale”

“Noi siamo stati molto disponibili anche a valutare nel merito le singole proposte che arrivano, perché se arrivano buone proposte non ci sono problemi ad approfondirle. Se invece l’approccio è un approccio pregiudiziale, il governo deve fare il governo – sottoline Meloni . e l’opposizione fa giustamente l’oppsizione”.