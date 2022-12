Manovra, via libera alla Camera con 197 “sì”: il testo passa in Senato

Disco verde dell'Aula della Camera alla Manovra del Governo Meloni. Il "sì" è arrivato nel corso della notte dopo la fiducia.

L’Aula della Camera, dopo 12 ore di seduta, ha dato parere favorevole alla Manovra del Governo Meloni. L’ok alla Legge di Bilancio è arrivato nel corso della notte con 197 voti a favore, 129 contrari e 2 astenuti.

In precedenza il testo aveva ottenuto la fiducia che l’esecutivo aveva chiesto nei giorni corsi con 221 “sì”, 152 “no” e 4 astenuti. Adesso la Manovra transiterà in Senato per essere votata martedì 27 dicembre. Il Governo ha tempo fino al 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

Superato così il primo scoglio per l’approvazione del documento, dopo le difficoltà riscontrate in queste settimane.

Manovra, ieri sera gli ultimi intoppi prima dell’ok

Gli ultimi intoppi erano emersi ieri sera, proprio a pochi minuti dall’inizio della discussione alla Camera, quando erano emersi due errori in altrettante tabelle allegate alla Manovra. La maggioranza ha quindi provveduto a formulare due emendamenti correttivi.

Nella notte i voti sugli ordini del giorno, circa 230, e sulla nota di variazione al bilancio che attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 200,7 miliardi di euro nel 2023, a 134,2 miliardi di euro nel 2024 e a 113,2 miliardi di euro nel 2025.

Il saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a 255,7 miliardi nel 2023, a 176,2 miliardi nel 2024 e a 149 miliardi nel 2025.