Manovra, spuntano due errori a pochi minuti dalla fiducia: Governo presenta emendamenti

Sono stati accertati due errori nella Manovra che il Governo spera di vedere approvata dal Parlamento. Presentati due emendamenti correttivi.

Ancora correzioni in vista per la Manovra di Governo che sarà votata alla Camera stasera. Secondo alcune informazioni, sarebbero emersi due errori in altrettante tabelle allegate alla Legge di Bilancio.

L’esecutivo avrebbe già provveduto a formulare un paio di emendamenti al fine di provvedere alle sistemazioni. Tabelle ed emendamenti saranno votati dopo la fiducia che l’Aula della Camera dovrà esprimere prima della votazione vera e propria della Manovra.

“A 15 minuti dall’inizio delle dichiarazioni di voto, il governo presenta altri due emendamenti. Uno sulla questione sollevata ieri (su cui ci avevano detto “è tutto chiaro!”), l’altro su un nuovo intervento di politica economica. Io non so fino a che punto vogliono arrivare”, commenta su Twitter il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin.