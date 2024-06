Mantova, incastrato tra i rulli di un macchinario: morto operaio di 34 anni

La vicenda, avvenuta in una fabbrica di laminati in vetroresina durante un regolare turno, fa salire ulteriormente i numeri degli incidenti sul posto di lavoro in Italia.

Tragedia a Cividale Mantovano (nella zona vicino Mantova), dove un operaio di 34 anni ha perso la vita essendo rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario. La vicenda, avvenuta in una fabbrica di laminati in vetroresina durante un regolare turno, fa salire ulteriormente i numeri degli incidenti sul posto di lavoro in Italia.

Mantova, operaio muore incastrato tra i rulli

Rimasto incastrato all’interno dei rulli di un macchinario, è morto un 34enne operaio e dipendente in una fabbrica di laminati in vetroresina vicino Mantova, a Cividale Mantovano. Come ricostruito, sono stati poco di aiuto i soccorsi dei colleghi di lavoro prima e dei sanitari poi che, una volta arrivati sul luogo, hanno constatato la morte del giovane dipendente.