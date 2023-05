Manuel Agnelli polemico con Springsteen: “Credevo donasse incasso per gli alluvionati”

"The boss" preso di mira per la realizzazione di un concerto che si è svolto vicino le città colpite dal maltempo in Emilia Romagna.

Senza mezzi termini nè peli sulla lingua, alla sua maniera, il cantante Manuel Agnelli attacca Bruce Springsteen. E lo fa durante la presentazione del musical Lazarus a Milano, additando “The boss” per la mancata sensibilità mostrata nel post mega concerto del 18 maggio a Ferrara.

Poca sensibilità

La star americana è stata presa di mira, e non soltanto dal vocalist italiano, per non aver donato parte dell’incasso alle vittime dell’alluvione. Ma Agnelli sottolinea: «Oggi tutto ciò che dici viene strumentalizzato, ha fatto bene a non dire nulla».