Mare, Musumeci: “Bella notizia le 16 nuove bandiere blu”

“Il mare italiano che conquista 16 nuove bandiere blu è una bella notizia. Siamo così a quota 226 in Italia, secondo la Foundation for Enviromental Education”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

“Un ulteriore passo avanti, dunque, nella tutela del mare, che diventa anche un motivo in più per rendere competitivo il segmento del turismo balneare sulle nostre coste. C’è ancora tanto da fare, certo, ma siamo sulla buona rotta”, ha aggiunto.