Marijuana, munizioni e anabolizzanti in casa, arrestato 42enne

I carabinieri di Tivoli Terme hanno arrestato un 42enne italiano, gravemente indiziato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti, munizionamento e sostanze anabolizzanti. I militari, al termine di una mirata attività informativa e di indagine hanno deciso di far scattare un blitz presso l’abitazione del 42enne.

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 14 piante di marijuana in essiccazione, e dosi della stessa sostanza già confezionate e pronta per lo smercio, quasi 100 cartucce per fucili e diversi flaconi di anabolizzanti vietati dalla legge e, soprattutto, pericolosi per chi dovesse assumerli. L’arrestato, è stato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.