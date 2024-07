Marsala, uomo trovato morto nei fondali della riserva naturale dello Stagnone

Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne

Dopo quanto accaduto a Scoglitti nelle scorse ore, una vicenda molto simile è avvenuta anche a Marsala, nei pressi dei bassi fondali dello Stagnone (nella spiaggia di Villa Genna).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come emerso, infatti, nelle scorse ore era stato segnalato da alcuni bagnanti un corpo senza vita che galleggiava in mare. Recuperato, è stato poi chiarito che si trattava di un uomo di circa 70 anni che, nonostante i tentativi dei soccorsi, è deceduto per cause ancora da accertare.

Marsala, uomo morto in mare: ipotesi malore o annegamento

A seguito di quanto accaduto nei pressi della Riserva dello Stagnone di Marsala, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le autorità. Constatato il decesso dell’uomo (di circa 70 anni), si indaga per capire cosa sia successo. Al momento, le ipotesi più concrete sono quella del malore oppure un possibile annegamento.