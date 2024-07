Scoglitti, uomo ritrovato senza vita in spiaggia: inutili i soccorsi

Dopo tutte le verifiche del caso, si è scoperta anche l'identità della vittima. Si tratta infatti di Antonino Agosta, ex dipendente comunale e in passato anche custode del Teatro Vittoria Colonna.

Tragica scoperta a Scoglitti, località balneare in provincia di Ragusa. Come emerso in queste ore, infatti, sulla spiaggia del luogo è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni. Dopo tutte le verifiche del caso, si è scoperta anche l’identità della vittima. Si tratta infatti di Antonino Agosta, ex dipendente comunale e in passato anche custode del Teatro Vittoria Colonna.

Secondo le prime ricostruzioni, Agosta si era recato al mare intorno al tardo pomeriggio per fare una passeggiata prima di dedicarsi alla solita pesca. L’uomo però, per cause ancora da accertare, è deceduto proprio sulla spiaggia di Camarina.

Scoglitti, uomo senza vita in spiaggia: inutili i soccorsi

Secondo le ricostruzioni dal luogo del tragico episodio, a lanciare immediatamente l’allarme sarebbero stati alcuni bagnanti del luogo. Successivamente, sono arrivati sulla spiaggia di Camarina (Ragusa) ambulanze e carabinieri, ma tutti i soccorsi sono stati inutili. La salma dell’uomo è stata trasferita nell’obitorio di Modica, dove adesso si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.