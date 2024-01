Incidente domestico fatale per ex dipendente comunale Frank Adamo, lutto a Mazara del Vallo

Una vicenda che ha sconvolto la comunità. Il Comune: "Persona affidabile, gentile e sempre disponibile".

Un tragico incidente domestico ha posto fine alla vita di Francesco “Frank“ Adamo, 68enne in pensione ed ex dipendente del Comune di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

I funerali si sono svolti alle ore 13 di ieri, domenica 7 gennaio, in Cattedrale.

La morte di Frank Adamo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’ex dipendente comunale sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. Sarebbe precipitato da un terrazzino, forse nel tentativo di recuperare qualcosa. Un “volo” di 4/5 metri che, purtroppo, si è rivelato fatale per il 68enne.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini di rito per accertare la dinamica dell’incredibile tragedia.

Il cordoglio del Comune

Tutta la comunità di Mazara del Vallo è rimasta sconvolta per l’improvviso decesso del noto e stimato ex dipendente comunale. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, per Frank Adamo compreso quello dell’Amministrazione cittadina, condiviso sui social e sul sito istituzionale del Comune di Mazara del Vallo.

“La notizia ha destato dolore e commozione tra la comunità mazarese che ne ha apprezzato negli anni le spiccate doti umane. Il sindaco Salvatore Quinci, a nome di giunta e amministrazione, ma anche il presidente del consiglio comunale Gancitano a nome del massimo consesso civico esprimono i sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia”, si legge nella nota.

“In oltre 42 anni di onorato servizio, fino al pensionamento avvenuto nel maggio 2022, Frank Adamo si è fatto apprezzare per il ‘professionale e puntuale servizio reso e per le doti umane di persona affidabile, gentile e sempre disponibile’. Aveva lavorato sia all’interno dell’ufficio di gabinetto del Sindaco che all’interno dell’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale. Alla presenza di amministratori, ex amministratori, consiglieri comunali e dipendenti comunali, nel maggio 2022 gli era stata tributata in Comune una festa per il suo pensionamento”.

