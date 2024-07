Concorso Autorità Regolazione Trasporti 2024 per Funzionari: requisiti e domanda

I vincitori saranno assunti nella sede dell’ART a Torino e percepiranno uno stipendio di oltre 69 mila euro: tutti i dettagli

Pubblicato il bando di concorso Autorità di Regolazione dei trasporti 2024 per funzionari. Si selezionano complessivamente 12 laureati tra giuristi, economisti, ingegneri e informatici. I vincitori saranno assunti nella sede dell’ART a Torino e percepiranno uno stipendio di oltre 69 mila euro. Per candidarsi c’è tempo fino al 17 settembre 2024.

I posti vacanti

Il concorso pubblico dell’Autorità di regolazione dei trasporti 2024 prevede l’assunzione di complessive 12 unità di personale di ruolo dell’Autorità nell’area Funzionari, con inquadramento nella qualifica Funzionario III, livello 6.

I posti vacanti sono distribuiti nei seguenti profili:

n. 3 posti nel profilo di giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti (cod. FG-REG);

n. 2 posti nel profilo di economista con esperienza in analisi econometrica (cod. FE-ECO);

n. 3 posti nel profilo di economista con esperienza in ambito regolatorio (cod. FE-REG);

n. 1 posto nel profilo di ingegnere con esperienza in ambito di trasporto ferroviario (cod. FI-TF);

n. 2 posti nel profilo di ingegnere con esperienza in ambito di servizi di trasporto di persone, locale e regionale (cod. FI-TPL);

n. 1 posto nel profilo di informatico (cod. FI-INF).

Requisiti generali

Il concorso ART 2024 è aperto alla partecipazione di candidati in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);

(per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza); età non inferiore a 18 anni;

non inferiore a 18 anni; conoscenza della lingua inglese di livello adeguato allo svolgimento dei compiti della qualifica di funzionario.

I requisiti specifici

I concorrenti devono possedere anche i requisiti specifici sotto elencati, distinti per ciascun profilo nell’Annesso 1/A (Pdf 289 KB) al bando, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni nelle discipline indicate nel citato Annesso 1/A, o titolo equipollente ai sensi di legge, o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente;

(DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni nelle discipline indicate nel citato Annesso 1/A, o titolo equipollente ai sensi di legge, o laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) equipollente; uno dei seguenti requisiti di esperienza:

1) di almeno tre anni, nei settori di attività indicati per ciascun profilo nell’Annesso 1/A:

– come funzionario, o posizione lavorativa equivalente, nei settori indicati sul bando;

– come libero professionista nell’attività professionale svolta presso studi legali o commerciali;

2) di almeno cinque anni nei settori di attività indicati per ciascun profilo nell’Annesso 1/A, come operativo, o con posizione lavorativa equivalente, nei settori indicati sul bando;

3) di almeno cinque anni, in qualità di operativo presso l’Autorità, con valutazione positiva del servizio prestato.

La selezione

Per i profili di concorso in base ai quali le domande di partecipazione siano superiori a 100, la Commissione esaminatrice valuta la possibilità di indire una prova preselettiva, che si svolgerà a Roma e consisterà nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla sulle materie indicate nell’Annesso 1/A.

Il concorso pubblico, per ciascun ruolo da ricoprire, si articola nella valutazione dei titoli nonché in due prove d’esame:

una prova scritta: stesura di un elaborato e risposta sintetica a una pluralità di quesiti per accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di attività, come indicati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre. La prova si terrà a Roma;

stesura di un elaborato e risposta sintetica a una pluralità di quesiti per accertare il livello delle conoscenze e delle competenze anche interdisciplinari del candidato nelle materie e nei settori di attività, come indicati nel citato Annesso 1/A in relazione al profilo per il quale si concorre. La prova si terrà a una prova orale: colloquio che, oltre a poter prevedere una discussione della prova scritta, con approfondimento delle questioni poste e trattate dal candidato, verte sulla verifica della conoscenza:

– delle materie e dei settori di attività inerenti al profilo per il quale si concorre indicati nel citato Annesso 1/A in relazione a ciascun profilo;

– della lingua inglese.

La prova orale si svolgerà a Torino.

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:

fino ad un massimo di 20 punti per i titoli;

fino ad un massimo di 40 punti per la prova scritta;

fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale, di cui 5 riservati all’accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese.

Lo stipendio

Il trattamento economico annuo lordo attribuito a ciascun posto messo a concorso risulta pari a € 69.313,00 annui lordi alla data di approvazione del bando.

La domanda

Gli aspiranti funzionari devono presentare la domanda per essere ammessi al concorso Autorità Regolazione Trasporti 2024 esclusivamente con modalità telematica, tramite il portale inPA, cliccando sul link relativo al profilo di proprio interesse all’interno di questa pagina. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 17 settembre 2024. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS. Ai fini della partecipazione al concorso, occorre avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o un domicilio digitale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI