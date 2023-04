Mascali, scuole da rifare: “Infiltrazioni d’acqua e distacchi di intonaco”

Chiedono maggiore attenzione per le scuole del territorio i consiglieri comunali Gaetana Finocchiaro ed Emanuele Nigrì.

Nei giorni scorsi le strutture scolastiche, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei genitori di alcuni alunni sono state al centro di una commissione congiunta e di un sopralluogo nei plessi, con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle problematiche e sollecitare gli interventi dell'amministrazione comunale, dopo due anni di vane richieste inoltrate nel civico consesso dai consiglieri comunali. Presenti anche i consiglieri Ilaria Barbarino, Graziana Scandurra, Giuseppe Cardillo e Rosario Tropea, quest'ultimo in qualità di capogruppo. "Spiace evidenziare l'assenza dell'assessore alla Pubblica Istruzione Veronica Musumeci e della dirigente scolastica – commentano i consiglieri Finocchiaro e Nigrì – Apprezziamo, invece, la presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici Alfio Maccarrone e del responsabile della V area, che hanno fornito una lista di piccoli interventi che sono stati effettuati nel corso degli ultimi anni. Purtroppo, parliamo di interventi di piccola manutenzione ordinaria, poco o nulla se paragonato alle ingenti somme destinate all'edilizia scolastica messe a disposizione dallo Stato in questi anni. Somme – proseguono – che purtroppo l'amministrazione di Mascali non è stata capace di intercettare". Nel corso dei sopralluoghi compiuti nei plessi scolastici di piazza Dante e viale Immacolata, sono stati rilevati evidenti segni di ammaloramento nella facciata esterna, con pericolosi distacchi di parti di intonaco e crepe in alcuni pilastri esterni, pluviali divelti, infiltrazioni di acqua piovana e condizioni poco decorose di alcuni servizi igienici. Alcune problematiche sono state segnalate al responsabile dell'area tecnica comunale per compiere le necessarie verifiche strutturali con il supporto del personale dei Vigili del Fuoco. Il lavoro delle commissioni proseguirà anche nei prossimi giorni con sopralluoghi nei plessi scolastici del territorio comunale. "Vogliamo tenere alta l'attenzione verso le scuole – concludono Finocchiaro e Nigrì – Riceviamo tante segnalazioni sulle condizioni dei plessi e continueremo a sollecitare il sindaco e gli assessori affinché intervengano con tempismo per risolvere le criticità. Le problematiche della scuola sono molto importanti e non si possono giustificare le assenze di alcuni consiglieri e amministratori. Evidentemente – concludono – è molto più facile fare proclami piuttosto che sedersi attorno a un tavolo e affrontare i problemi".