Matteo Messina Denaro, la foto del boss scattata nel salotto dei fiancheggiatori

Lo scatto sarebbe stato recuperato dagli inquirenti proprio sul cellulare di Matteo Messina Denaro, è il dettaglio che incastra la coppia. Loro negano: "Non sapevamo fosse lui".

Una foto di Matteo Messina Denaro scattata nel salotto di casa di Leonardo Bonafede (parente di Andrea Bonafede) e Lorena Ninfa Lanceri. Questo il dettaglio che incastra i due coniugi arrestati all’alba di oggi dai carabinieri del Ros a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con l’accusa di essere fiancheggiatori del capo mandamento di Castelvetrano, finito in manette lo scorso 16 gennaio.

Gli arrestati sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. Nello scatto si vede il boss di Cosa nostra seduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un grande sigaro nella mano sinistra.

Gli arrestati: “Non sapevamo fosse Messina Denaro”

L’inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Paolo Guido e dai pubblici ministeri Piero Padova e Gianluca De Leo. Gli inquirenti avrebbero trovato la foto sul telefono cellulare di Matteo Messina Denaro.

Bonafede e Lanceri avrebbero raccontato ai carabinieri di non sapere che la persona in questione fosse proprio Matteo Messina Denaro, una versione che non viene ritenuta soddisfacente dagli inquirenti.